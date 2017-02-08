KJLH Radio Free Black History Daily Jackpot Questions and Winners

Questions for February 1st – Winner: Taylor Butler
1.NAME THE ORGANIZATION WHOSE SLOGAN IS A MIND IS A TERRIBLE THING TO WASTE.
Answer- THE UNITED NEGRO COLLEGE FUND
2.WHAT FAMOUS EDUCATOR AND SOCIAL REFORMER WROTE UP FROM SLAVERY?
Answer- BOOKER T. WASHINTON
3.WHO WAS THE FIRST AFRICAN AMERICAN TO SERVE IN THE TEXAS SENATE SINCE 1883?
Answer- BARBARA JORDAN IN 1966
Questions for Thursday Feb. 2nd – Winner: Sharlene Jones
1.WHO FIRST TAUGHT THE PRINCIPAL THAT BLACK IS BEAUTIFUL?
Answer: JOHN STEWART ROCK
2.WHO BECAME THE FIRST BLACK FOUR STAR GENERAL IN U.S. MILITARY HISTORY?
Answer: DANIEL ‘CHAPPIE’ JAMES JR. –AIR FORCE 1975
3.WHICH ENTERTAINER WAS CALLED THE MOTHER OF BLUES?
Answer: MA RAINEY
Questions for Friday Feb. 3rd – Winner: Angela Smith
1.Question: ADELL NUTTER BECAME THE FIRST BLACK CHAMPION IN WHAT SPORT?
Answer-Darts in 1972
2.WHO WAS THE FIRST AFRICAN AMERICAN TO COMMAND A SPACE SHUTTLE MISSION?
Answer -FREDRICK D. GREGORY IN 1987[ he was the nephew of dr. charles drew]
3.NAME THE NAACP FIELD SECRETARY WHO WAS ASSASSINATED AT HIS HOME IN JACKSON, MISSISSIPPI?
Answer-MEDGAR EVERS IN 1963
Questions for Monday Feb. 6th – Winner: Alica Hammond
1.WHO FOUNDED B.E.T.
Answer: ROBERT JOHNSON
2.IN WHAT CITY DID DR.DANIEL HALE WILLIAMS ESTABLISH THE FIRST AFRICAN AMERICAN HOSPITAL?
Answer: CHICAGO, ILLINOIS IN 1891
3.WHAT NAME WAS GIVEN TO THE PERIOD OF CULTURAL REBIRTH THAT TOOK PLACE IN HARLEM, NEW YORK?
Answer: THE HARLEM RENAISSANCE
Questions for Tuesday Feb. 7th – Winner: Helen Owens
1.WHAT WORLD FAMOUS SINGER AND ACTRESS WAS NAMED SPECIAL ADVISOR TO THE U.S. MISSION TO THE UNITED NATIONS?
Answer- PEARL BAILEY IN 1975
2.NAME THE CHOREOGRAPHER FROM TEXAS WHO FORMED A WORLD FAMOUS DANCE THEATER TROUPE IN NEW YORK CITY.
Answer- ALVIN AILEY
3.IN 1968 WHO LEAD THE POOR PEOPLE’s MARCH?
Answer- RALPH ABERNATHY IN 1968