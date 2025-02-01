Radio Free KJLH

2025 MTV VMAs: Winners list

News, Urban

The 2025 MTV VMAs, hosted by LL Cool J, aired Sunday night live from the UBS Arena in Long Island, New York.

Here’s a list of the winners:

VIDEO OF THE YEAR
Ariana Grande – “brighter days ahead”

ARTIST OF THE YEAR
Lady Gaga

SONG OF THE YEAR
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

BEST NEW ARTIST
Alex Warren

BEST POP ARTIST
Sabrina Carpenter
 

MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
KATSEYE – “Touch”

BEST COLLABORATION
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

BEST POP 
Ariana Grande – “brighter days ahead”

BEST HIP-HOP
Doechii – “Anxiety”

BEST R&B
Mariah Carey – “Type Dangerous”

BEST ALTERNATIVE
sombr – “back to friends”

BEST ROCK
Coldplay – “All My Love”

BEST AFROBEATS
Tyla – “PUSH 2 START”

BEST COUNTRY
Megan Moroney – “Am I Okay?”

BEST ALBUM
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

BEST K-POP
LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again”

BEST LATIN
Shakira – “Soltera“

SONG OF SUMMER
Tate McRae – “Just Keep Watching” 

BEST GROUP
BLACKPINK

BEST LONG FORM VIDEO
Ariana Grande – “brighter days ahead”

VIDEO FOR GOOD
Charli xcx – “Guess” featuring Billie Eilish

BEST DIRECTION
Lady Gaga – “Abracadabra”

BEST CINEMATOGRAPHY
Kendrick Lamar – “Not Like Us”

BEST EDITING
Tate McRae – “Just Keep Watching”

BEST CHOREOGRAPHY
Doechii – “Anxiety”

BEST VISUAL EFFECTS
Sabrina Carpenter – “Manchild”

BEST ART DIRECTION
Lady Gaga – “Abracadabra”

MTV VIDEO VANGUARD AWARD
Mariah Carey

LATIN ICON AWARD
Ricky Martin

MTV VMA ROCK THE BELLS VISIONARY AWARD 
Busta Rhymes 

